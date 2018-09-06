Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 10:26

Van’da 11 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 11 kilo 255 gram eroin ile 1 kilo 230 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van’da 11 kilo eroin ele geçirildi

06 Eylül 2018 10:26


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, çuval içerisine zulalanmış 22 paket halinde toplam 11 kilo 255 gram eroin ile 1 paket halinde toplam 1 kilo 230 gram afyon sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan F.S. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç