Van’da 11 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, çuval içerisine zulalanmış 22 paket halinde toplam 11 kilo 255 gram eroin ile 1 paket halinde toplam 1 kilo 230 gram afyon sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan F.S. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.