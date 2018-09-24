Van'da 115 göçmen yakalandı

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale-Van karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan minibüste arama yapıldı. Aramada, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 48 yabancı uyruklu şahıs ile yaklaşık piyasa değeri 86 bin 500 TL olan 173 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Öte yandan, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş-Adilcevaz yolu üzerindeki kontrol noktasına yaklaşan minibüs şoförüne ‘dur' ihtarı çekti. ‘Dur' ihtarına uymayarak direksiyonu sol tarafa kırarak kaçmaya çalışan minibüs durdurularak, içerisinde yapılan kontrol ve aramada 67 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüs şoförü ile bunlara öncülük yaptığı tespit edilen araç içerisinde bulunan şahıslarla birlikte toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yakalanan 67 yabancı uyruklu göçmenin, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.