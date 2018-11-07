Van'da 12 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Saray İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Ferit Melen Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durdurulduğu belirtildi. Otomobilde yapılan aramada, toplam 12 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.D. isimli şahıs ise, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.