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Van'da 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların yasadışı yollardan temin ettikleri kaçak sigaraları sevk edecekleri bilgisi üzerine şüpheli araç yakın takibe alındı. Yapılan takip sonucu, şüpheli araç Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Madımak mevkiinde durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada, 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın gözaltına alındı.

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