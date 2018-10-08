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Van'da 12 bin bağ ot kül oldu

Van’ın Başkale ilçesinde çiftçilere ait 12 bin bağ ot, çıkan yangında kül oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde çiftçilere ait 12 bin bağ ot, çıkan yangında kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi kırsalında 3 çiftçiye ait ot yığınları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm otları sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Başkale Belediyesine ait iş makinalarının da müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaklaşık 12 bin bağ otun zarar gördüğü belirtildi.

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