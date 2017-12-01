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01 Aralık 2017 18:05

Van’da 12 terör olayı aydınlatıldı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kriminal çalışma sonucu 12 terör olayı aydınlatıldı.

Van’da 12 terör olayı aydınlatıldı

01 Aralık 2017 18:05


Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 22 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalında icra edilen Yakın Hava Desteği Harekatı sonucu 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği hatırlatılarak, “Van İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliğince, söz konusu teröristlerden alınan parmak izlerinin Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğince yapılan mukayese çalışması sonucunda teröristlerden birinin kimliği tespit edilmiştir. Söz konusu parmak izlerinin, diğer faili meçhul olaylarda elde edilen parmak izleri ile mukayesesi sonucunda ise; 28 Nisan 2017 tarihinde Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2 kapsamında tespit edilen el yapımı EYP’de, 21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi Özlüce Mahallesi’nde tespit edilen EYP’de, 2014-2017 yılları arasında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde muhtelif tarihlerde tespit edilen 10 EYP’de aynı teröriste ait parmak izleri tespit edilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliğince yapılan olay yeri inceleme faaliyetlerinin etkinliği sayesinde, Van’da 2 ve Şırnak ilinde meydana gelen 10 faili meçhul terör olayı aydınlatılmıştır. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.




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