Van'da 12 ton uyuşturucu imha edildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk alanında polis ve jandarma ekiplerince 2017-2018 yılları arasında düzenlenen operasyonlarda ele geçirildikten sonra mahkemesi sonuçlanan 12 ton 996 kilo 116 gram farklı tür ve muhteviyattaki uyuşturucu madde ile 23 adet tablet, yoğun güvenlik önlemleri arasında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi.

Burada güvenlik güçleri tarafından fırınların olduğu bölüme taşınan uyuşturucular, yakılarak imha edildi. Bu arada, uyuşturucunun imhası sırasında güvenlik güçleri kokudan etkilenmemek için maskeli önlem aldı.

İmha edile uyuşturucuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu; 10 tonu eroin, 3 tonu esrar ve diğer maddeler olmak üzere toplam 12 ton 996 kilo 116 gram uyuşturucu madde imha ettiklerini belirtti. Uyuşturucuyla mücadelenin Cumhurbaşkanı ve hükümetin en öncelikli gündem maddesinden bir tanesi olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Bu çerçevede bize çok kararlı bir şekilde talimatlar geliyor. Valilerimizin, güvenlik birimlerimizin, savcılarımızın büyük gayretleriyle uyuşturucuyla mücadelede konusunda çok büyük başarılar elde ediliyor. Van ilinde de son iki yılda uyuşturucuyla mücadele konusunda çok başarılı çalışmalar yapıldı. 2017 yılında 6 ton, 2018 yılında ise şu ana kadar 6 tonu geçen eroin yakalanmaları gerçekleştirdik. Emniyet Müdürlüğümüzü ve Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum” dedi.

“Yaklaşık 13 ton imha edildi”

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece yakalanmalarla ibaret olmadığını dile getiren Zorluoğlu, valilik koordinasyonunda bütün kamu kuruluşlarının uyuşturucunun satışından, ticaretinden ve kullanıma kadar mücadele verdiğini söyledi. Zorluoğlu, “Bugün de son birkaç yılda yakalanmış olan uyuşturucu maddelerin burada imhasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 ton imha edildi. Bu uyuşturucuyu usulüne ve hukukine uygun bir şekilde imhasını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Alınan etkin tedbirlerle uyuşturucuyla mücadelenin başarılı bir şekilde devam edeceğini dile getiren Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımızı, gençlerimizi ve yavrularımızı bu illetten muhafaza etmenin yollarını bulacağız. Bu büyük mücadelede Van'da çok önemli başarılara imza atan emniyet ve jandarma birimlerim olmak üzere emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.”

İmha sırasında Van Valisi ve Büyükşehir Beleye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de hazır bulundu.