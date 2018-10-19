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Van'da 13 adet kaçak telefon ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi PTT Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 13 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.K. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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