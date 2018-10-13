Van'da 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Saçan Mahallesi'nde park halinde bulunan 66 plaka sayılı araçta arama yaptığı belirtildi. Aramada, toplam 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen N.A. isimli şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.