Van’da 1.3 milyon TL hibe sözleşmesi imzalandı

Etabı çerçevesinde 1.3 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 6 adet çiftlik faaliyetlerinin geliştirmesine (kaba yem deposu, yem kırma-karma-dağıtma sistemleri, padok sistemleri, arıcılık alet ve ekipman sistemleri vb.) yönelik ve 1 adet soğuk hava deposu tesisi olmak üzere kentte faaliyet gösteren yedi yatırımcıyla yaklaşık 2.6 milyon TL tutarındaki projelerine yüzde 50 hibe desteği verileceği belirtildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, “İlimizde üretilen tarıma dayalı ürünlerin yerinde işlenmesi ve değerlendirilmesinin katma değer açısından çok önemlidir. Sanayicilerimize, üreticilerimize ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi kapsamında son 11 yılda kentteki 86 üreticiye toplam 26 milyon 430 bin TL hibe desteği verildi. Verilen bu desteklerle ilimizde mandıralarda yıllık işlenen süt miktarının 6 kat, soğuk hava depoculuğun 5 kat, un üretiminin 2,5 kat ve fiili hububat depolama kapasitesinin 3 kat artarak, üretimde önemli bir değişim gösterdi” dedi.