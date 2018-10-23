Van'da 132 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda 132 kilo 725 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri, 1 Ocak-22 Ekim 2018 tarihleri arasında ise toplam 5 ton 114 kilo 549 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Özalp yolu Kömürcüler Sitesi mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 41 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da katıldığı aramada, aracın bagajına zulalanmış 100 paket halinde toplam 51 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.

İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde park halinde bulunan 65 plakalı otomobilde de narkotik madde arama köpeği Şila'nın katılımıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, valiz ve çuvallar içerisine zulalanmış 158 paket halinde toplam 81 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. İki operasyonda ele geçirilen toplam 132 kilo 725 gram eroin maddesine el konulurken, olayla ilgili 2 şahıs ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin 1 Ocak- 22 Ekim 2018 tarihleri arasında toplam 5 ton 114 kilo 549 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.