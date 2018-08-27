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27 Ağustos 2018 09:52

Van’da 136 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yurda yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 136 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Van’da 136 kaçak göçmen yakalandı

27 Ağustos 2018 09:52


Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İpekyolu ve Tuşba İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, 26 Ağustos 2018 günü 2 ayrı adrese yönelik yaptıkları eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda yasadışı yollardan yurda giriş yapan Tuşba ilçesinde 38, İpekyolu ilçesinde 98 olmak üzere aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 136 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalamıştır. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devam etmektedir. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.




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