Van’da ‘14. Veteriner Fakültesi Dekanlar Konseyi’ toplantısı

Veteriner Fakültesi Dekanlar Konseyi” toplantısı gerçekleştirildi.

Van YYÜ Rektörlüğü himayesinde Elite World Van Hotel’de gerçekleştirilen “14. Veteriner Fakültesi Dekanlar Konseyi” toplantısında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden dekanlar katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, veteriner fakültelerinin korucu hekimlik konusunda önemli bir yeri olduğunu belirtti. Bir konu hakkında konuşulurken, kişilerin sadece kendi alanı doğrultusunda konuşması gerektiğini ifade eden Rektör Battal, “Sadece yediklerimiz, içtiklerimiz değil, korucu hekimlik açısından da, zoonoz hastalıkları açısından da yetiştirdiğiniz öğrencilerin oldukça önemli bir yeri vardır. Bunu da toplum olarak çok fazla fark edemiyoruz. Bazen istismar ediyoruz, bazen fark etmiyoruz derken olay yerine oturmuyor. Günümüzde ete elimizi atıyoruz şarbondan bahsediyoruz, sebzeye elimizi atıyoruz hormondan bahsediyoruz, süte ve tavuğa elimizi atıyoruz antibiyotikten bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor; herkes her şeyi konuşsa bu böyle olur. Bu yüzden herkes kendi alanı doğrultusunda konuşmalıdır” dedi.

Tıp ve veteriner fakültelerinin her zaman işbirliği içerisinde birlikte çalışması gerektiğine dikkat çeken Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Multidisipliner çalışmaların özellikle tıpla, veteriner fakültelimizdeki öğretim elemanlarımızın beraber çalışması temin edilmesi gerekiyor. Bu konuda maalesef ülkemizde eksiklikler var ve inanıyorum yakında bunlar da çözülür. YÖK Başkanımız ve üyelerimiz, Türkiye’yi daha ileriye taşıyabilmek için de sürekli gelen eleştirileri, teklifleri önemle dikkate alıyor. Bu yüzden YÖK Başkanımıza ve oradaki üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye, yükseköğretimde çok iyi bir noktadadır. Bazen fakülte sayımız artıyor ve kontrolsüzce açıldığını da iddia ediyoruz, ama yükseköğretimde çok iyi bir noktadayız. Daha iyi bir noktaya gidilebilir mi gidilebilir. Biz Türkiye’deki yükseköğretim kurumları olarak Türkiye’nin içiyle yetinmeyip, dışına doğru gitmemiz lazım.” Toplantı, Van YYÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Soygüder’in verdiği seminer ile devam etti.