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Van'da 141 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila’nın da katıldığı aramada tırın dorsesi altında zulalanmış 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila'nın da katıldığı aramada tırın dorsesi altında zulalanmış 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin eroin paketleri üzerine döktüğü kuru kahve, Şila'ya engel olamadı.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan aramada; tırın taban kısmına zulalanmış 255 paket halinde toplam 141 kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almaması için eroin paketlerinin üzerine bol miktara kuru kahve dökmeleri gözden kaçmadı.


Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.T. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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