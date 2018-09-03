Van’da 145 kaçak mülteci yakalandı

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol araması ve kontrollerde 5 ayrı araçta 17’si kadın, 19’u bebek ve çocuk, 116’sı Afganistan uyruklu toplam 145 kaçak mülteci yakalandı. Mültecileri taşıyan araçların sürücüleri Ö.Y., M.S., K.Y., G.G. ve M.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alpaslan Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden kaçak göçmenlere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği verildi. Anne ve babaları yasal işlemlerle ilgilenirken, jandarma çocuklara çikolata, kek ve dondurma ikramında bulundu, Çikolata ve dondurmalarını yiyen çocuklar etrafta oyun oynadı. Bir mülteci ise Atatürk büstünün yanında fotoğraf çektirdi.

Kaçak mültecinin Erdoğan sevgisi

Bir Afganistanlının ise cep telefonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını arka plan yaptığı görüldü. Erdoğan’ı çok sevdiğini, kendi devlet başkanlarının fotoğrafı ile birlikte cep telefonuna kaydettiğini söyleyen kaçak göçmen, Türkiye’yi de sevdiğini belirtti.

“İran askerleri dövdü, Türk askeri bize iyi davrandı”

Afganistan uyruklu Ahmet Türkmen, “Biz 25 gün boyunca yol geldik aç kaldık. Yolda İran askerleri bize saldırdı, bizi dövdü, bize hakaret etti. Türkiye’ye geldik Türk askerleri ise bize kucak açtı. Yemek verdi çocuklarımıza çikolata ve dondurma verdi ve bize çok iyi davrandı. Çok memnun olduk. Biz Ankara ve İstanbul’a gitmek için adam başı 500 dolar verdik. 25 gündür yoldayız, aç kaldık Türk askeri bize yemek verdi su verdi ilgi gösterdi. Türk askerlerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Geceyi Alpaslan Karakolunda geçiren kaçak mülteciler yasal işlemlerinin ardından Van Göç İdaresine gönderildi.