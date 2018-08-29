Van’da 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Müze Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen C.K. isimli şahsın elinde bulunan poşetten şüphelenen polis, şahsı durup poşette arama yaptı. Yapılan aramada toplam 15 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olan C.K. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.