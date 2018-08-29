Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 12:32

Van’da 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van’da 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

29 Ağustos 2018 12:32


Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Müze Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen C.K. isimli şahsın elinde bulunan poşetten şüphelenen polis, şahsı durup poşette arama yaptı. Yapılan aramada toplam 15 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olan C.K. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç