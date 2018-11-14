Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen ‘Bir milyon öğrenci sinemayla buluşuyor' projesi kapsamında Van'da 15 bin 424 öğrenci, sinemayla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ülke genelinde olduğu gibi Van'da da ikincisi düzenlenen ‘Bir milyon öğrenci sinemayla buluşuyor' projesi sona erdi. Amacı sinemaya gitme fırsatı bulamayan 1 milyon orta öğretim öğrencisini sinemayla buluşturmak olan projenin Van ayağını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ortak yürüttü. Her gün Van'ın farklı ilçelerinden öğrenciler okullarından öğretmenleri ile birlikte alınıp, Van'da bulunan bir sinema salonuna getirildi. Bir ay süren projede Van merkez ve ilçelerde eğitim gören 15 bin 424 öğrenci Van'a getirilerek sinemayla buluşmaları sağlanırken, geçen yıl ilkini yaptığımız etkinlikte de 22 bin öğrenci sinemayla buluşturulmuştu” dedi.

Konu hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, sinemaya gitme fırsatı bulamayan öğrencilerin sinemaya gitmesini sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından böyle bir projeye imza atıldığını ifade ederek, “Geçen sene ilkini gerçekleştirdik ve çok güzel geri dönüşler gördük. Sinema perdesini ilk defa gören öğrencilerimizin mutluluğuna şahit, onların mutluluğuna ortak olduk. Bu sene ikinci kez aynı projeyi uyguladık. İl merkezine uzak, sinema salonu bulunmayan ilçelerde yaşayan ve ya başka sebeplerle sinemaya gitme fırsatı bulamayan öğrencilerimizi okullarından öğretmenleriyle birlikte aldık. Patlamış mısır ve içeceklerini de ikram ederek sinemayla buluşturduk. Bir ay boyunca devam eden projemiz bugün sona erdi ama başka etkinlikler başka projelerle yine öğrencilerimizle birlikte olacak, onların mutluluklarına şahit olacağız. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye Belediyeler Birliğine, projenin uygulamasında emeği geçenlere, projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için emek veren öğretmenlere ve sinema salonu çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Celal Gezici ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı da iştirak etti.