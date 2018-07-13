Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında paylaşımda bulunmak ve 15 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek ‘Demokrasi yürüyüşü’ ile ilgili hazırlıkları istişare etmek üzere, Valilik Hüsrev Paşa toplantı salonunda ilin STK temsilcileriyle bir toplantı düzenlendi. Toplantıda bu yıl ki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin 10 Temmuz 2018 tarihinde başlatıldığını ve farklı kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla sürdürüldüğünü anımsatan Vali Zorluoğlu, bu yıl da geçtiğimiz yıl ki gibi coşkulu ve yoğun katılımla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yakışır bir yürüyüş ve program gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Katılımcı STK temsilcilerinden, kendi hedef kitlelerine etkinliklere katılım noktasında çağrıda bulunmalarını isteyen Vali Zorluoğlu, “Demokrasi yürüyüşümüzü kalabalık bir kitle ile farklı kesimleri bir araya getirerek ve ilimize yakışır şekilde icra etmeyi arzuluyoruz. 15 Temmuz günü, günün anlam ve önemini yansıtacak şekilde hep birlikte, omuz omuza, yalnızca ay yıldızlı Türk bayrağımızı taşıyarak Kurtuluş Parkı’ndan başlayıp uzunca bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yürüyüşün bitiş noktası olan yeni kent meydanı alanında da vatandaşlarımızla, protokol üyelerimizle, il dışından misafirlerimizle beraber olacağız. Alanda etkinlikleri takip edecek ve inşallah huzur içerisinde tamamlayacağız. Şimdiden hem etkinliklere katılan vatandaşlarımıza hem de katkı sunanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliklerle ilgili istişareyle devam eden toplantıya, Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ve ilimizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.