Van’da ‘15 Temmuz’ konulu fotoğraf sergisi

15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için Van TSO Erek Salonunda, Van halkının darbe kalkışması karşısında sergilediği duruşunu anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, darbenin gerçekleşmesi olasılığının düşünülmesinin bile çok kötü olduğunu belirterek, "Anadolu Basın Birliği Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık ve ekibine, bu fotoğraf sergisini açmamızda bize katkı sunan Van Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine teşekkür ediyoruz. Darbenin sene-i devriyesini karşılamaya hazırlanıyoruz. Bu sene-i devriyeyi anmaya çalışacağız. Birinci yıldönümü idrak edeceğiz. Hafızalarda silinmemesi için büyük bir çaba gösteriyoruz. Darbenin yaşandığı andan itibaren nereden geldiğini bilmeden illa demokrasi dedik. Nitekim seçilmiş meşru bir hükümete karşı girişilen bir darbeydi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van halkı da çağrı üzerine 27 gün boyunca şehrin sembol alanlarında bir duruş sergiledi. Van’da kendi aidiyetini hissedenler bu alanda yer aldı. O gün herkes demokrasiye sahip çıktı. Bugün de Van TSO olarak demokrasi zaferinin yıldönümünde biz de yapılacak etkinlikler içerisinde faaliyetler yapacağız. Afişler bastırıp, farklı etkinlikler yapacağız. Tüm etkinliklere kurumsal ve bireysel destek sunacağız. Bugün ABB ile odamız bünyesinde sergi düzenledik. Anadolu Basın Birliği Van Şubesi tarafından 2016 yılına ait seçkin fotoğraflarla bu sergiyi düzenleyeceğiz. ABB tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl 15 ilde sergilenen fotoğrafları odamız bünyesinde sergilemiş bulunuyoruz. Pazar gününe kadar sergimiz açık olacak. Katkılarından dolayı ABB yönetimine teşekkür ediyoruz. Herkes gibi biz de 15 Temmuz akşamı Beşyol Meydanı’nda olacağız” dedi.

2016 yılının 15 Temmuz akşamında yapılan hain darbe girişiminin ülkenin ekonomisine büyük zarar verdiğini belirten Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Darbeler insan hayatına bir el koymaktır. Her tarafı tahrip eden bir faaliyetlerdir. Darbeler asla kabul edilmemelidir. Ekonomi yönetimi olarak temel anlayışımız ne kadar güçlü demokrasi, o kadar güçlü ekonomi demektir. Darbe girişimlerinin ülkemizin geleceğine hiçbir hayır hasenat sağlamayacağı malumdur. Acı tecrübelerle geçmişte bunu yaşadık. Ekonomiden sosyal hayata, kültürel hayattan ülkesel yönetime yansımaları sıkıntılı oluyor. Nitekim ekonomi de bundan çok etkilenecekti. Darbe sonrası ekonomi büyüme gücünü eksilere düşürdü. Hayatımızda bir dezavantaj oluşturdu. Herkes ülkeye sahip çıktı, bu sıkıntı giderildi. Sadece bir darbe girişimi bile ekonomiyi çok olumsuz etkiliyor. Genç nesillere bunu sürekli hatırlatmamız lazım. Bugünü sürekli diri ve canlı tutmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.