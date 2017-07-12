Van’da 15 Temmuz konulu resim sergisi

Van AVM’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sergisinin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan kurdele kesiminin ardından sergiye katılan davetliler, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öğrencileri tarafından çizilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisini gezdi.

Burada konuşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın ve devlet büyüklerimizin 15 Temmuz’un yıldönümünde Van’da ve tüm Türkiye’de olduğu gibi bizler de bu 15 Temmuz hain darbe girişimini asla ve asla insanlarımıza unutturmayacağız. Biz bu yapılan hain girişimde şer güçlerinin yapmış olduklarının unutulmaması ve her daim hafızalarda canlı tutulabilmesi anlamında Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Tuşba Belediyesi olarak bu güzide alışveriş merkezimizde özellikle gençlerimizin gözü ile 15 Temmuz destanı konulu şiir ve resim yarışması gerçekleştirmiştik ve bugün onun sergisini açtık. Buradaki amacımız, 15 Temmuz’un yıldönümünde biz asla bunu gelecek nesillere unutturmamak adına bu etkinlik ve faaliyetler artarak devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.