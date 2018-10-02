Van'da 152 keklik doğaya bırakıldı

Doğanın korunmasına yönelik 2018 yılı başından buyana kaçak avcılarla etkin bir şekilde mücadele eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve yasal olmayan yöntemlerle avlanan şahıslara yönelik denetimlerini her geçen gün artırıyor. İl Jandarma Komutanlığının almış olduğu tedbirler sayesinde yılbaşından buyana gerçekleşen 27 olayda, kaçak yollarla avlanmış toplam 152 keklik ele geçirildi. Ele geçirilen keklikler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya bırakılırken, şahıslara ise yüksek miktarlarda ceza kesildi.