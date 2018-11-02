Van'da 154 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaşan narkotik polisi, uyuşturucunun saklandığı İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Melek Sokak üzerinde bulunan bir ikamette operasyon düzenledi. Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada, ikamettin çatı katında ve müştemilatında bulunan odunlukta koli ve çuvallar içerisine zulalanmış 300 paket halinde toplam 154 Kilo 80 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.Ç., C.K. ve E.K. isimli 3 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.