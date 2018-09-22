Van'da 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Aşağıçitli Mahallesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollarda sokulduğu tespit edilen 9 bin paket, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi Esen 4.Sokak üzerinde bulunan bir ikametten ise 7 bin 500 paket olmak üzere toplamda 16 bin 500 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.T. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.