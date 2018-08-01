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01 Ağustos 2018 12:17

Van’da 16 kişi gözaltına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Van’da 16 kişi gözaltına alındı

01 Ağustos 2018 12:17


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik olarak 31 Temmuz - 01 Ağustos 2018 tarihlerinde, Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serkan Angay Operasyonu icra edilmiştir. Operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli gözaltına alınmıştır.


Yapılan aramalarda; bir adet av tüfeği, 10 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 3 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar, 8 adet cep telefonu, bir adet taşınabilir bellek ve çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.




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