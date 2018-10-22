Van'da 167 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 167 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Hisar 1. Sokak No.63 adresinden arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada 112 Afganistan ve 55 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 167 kaçak şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan N.K. isimli şüpheli yakalamıştır. Yakalanarak gözaltına alınan N.K. isimli şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.