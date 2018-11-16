Van'da 18 adet sikke ile 1 adet minyatür heykel ele geçirildi

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktasında özel bir firmaya ait otobüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenmesi üzerine çantasında arama yapıldı. Aramada, eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 adet sikke ile 1 adet minyatür heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.