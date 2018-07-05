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05 Temmuz 2018 10:42

Van’da 18 bin 649 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gevaş ve Çaldıran ilçelerinde 18 bin 649 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da 18 bin 649 paket kaçak sigara ele geçirildi

05 Temmuz 2018 10:42


Gevaş ilçesinden geçen Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, 3 şüpheli araçta arama yapıldı. Aramalarda, 489 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi’nde konuşlu bulunan Alpaslan Piyade Karakol Komutanlığınca sınır hattında devam eden gözetleme faaliyetinde, yurda yasadışı yollardan girmeye çalışan şüphelilere yönelik müdahale yapıldı. Olayda 18 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirilirdi.


Olaylarla ilgili 2’si İran uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.




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