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27 Haziran 2018 12:05

Van’da 18 bini aşkın öğrenci LGS’ye girdi

Türkiye genelinde 1 milyon öğrencinin merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları dün açıklanırken, Van’da 17 sınavlı okula yerleşebilmek için 18 bin 755 öğrenci ter döktü.

Van’da 18 bini aşkın öğrenci LGS’ye girdi

27 Haziran 2018 12:05


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) ardından gelen yeni sınav sistemi olan LGS 2 Haziran’da uygulandı. LGS’nin birinci bölümü sözel, ikinci bölümü ise sayısal alandan yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını açıklayarak öğrencilerin meraklı bekleyişini sona erdirdi. Van ilinde 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda 8. sınıflarda mezun olan 22 bin 600 öğrenciden 18 bin 755 öğrenci LGS’ye girdi. 17 sınavlı okulda bin 790 kontenjanın olduğu belirtilirken, sınavlı okullara yerleşemeyen öğrenciler için il genelinde mezun olan öğrenci sayısı kadar kontenjanın ayrıldığını da ifade edildi. Sınavlı ve sınavsız okullara tercih başvuruların 3 Temmuz tarihinden başlayıp 13 Temmuz tarihine kadar yapacağı kaydedildi.


Tercihler için öğrencilerin ilgili okul müdürlüklerine başvuru yapması gerektiği, yerleştirmelerden sonra Ağustos ayı içerisinde isteyen öğrencilerin 3 defa nakil başvurusunda bulunabileceği belirtilirken, her hangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin Eylül ayının ilk haftasında ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak nakil komisyonları tarafından boş kontenjanlı okullara yerleştirme yapabilecekleri ifade edildi.




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