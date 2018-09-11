Van'da 18 kişilik minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Güllük Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yaptı. Yapılan aramada 18 kişilik minibüste yurda yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 35 Afganistan, 2 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Ş.O. isimli şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan Ş.O. isimli şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, kaçak şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.