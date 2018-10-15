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Van'da 19 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, Yolmaçayır Mahallesi'nde park halinde bulunan 65 plakalı araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 19 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ç. isimli şüpheli şahsın yakalanma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

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