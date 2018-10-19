Van'da ‘19 Ekim Muhtarlar Günü', düzenlenen törenle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende muhtarlar adına bir konuşma yapan İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, muhtarlık müessesesinin 189 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirtti. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü rolü oynayan muhtarlığın, Osmanlıdan cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimi olduğunu ifade eden Muhtar Tanrıtanır, “Türkiye'de 50 bin 275 muhtar görev yapmaktadır. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir” dedi.

Tuşba ilçesi Gedikbulak Mahalle Muhtarı Cevdet Çeliktaş ise, muhtarlık olgusunun tarihsel geçmişi olan, toplum yararına çalışan önemli görevlerinin olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiptir. Siyaseten en temel olgusu ise muhtarlık kurumudur. Bu anlamda bakıldığında, muhtarlık görevini icra eden kişilerin bu hassasiyetleri bilip ona göre davranması gerekmektedir” diye konuştu.

Tören, muhtarların Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etmesiyle sona erdi.