Van'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Van Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kore Gazisi Tefik Uğur'u (88) evinde ziyaret edip, makam aracıyla valilik önündeki etkinlik alanına getirdi.

Van'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, kaymakamlar, Van İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Vali Zorluoğlu, etkinlik öncesi Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Tefik Uğur'u evinde ziyaret ederek, makam aracıyla valilik önündeki tören alanına getirdi. Yetkililer tarafından karşılanan Kore Gazisi Tefik Uğur daha sonra etkinlik alanına geçti. Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Van Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur, günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ve öğrenciler tarafından gazilerin hikâyelerinin anlatıldığı açık hava sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Törenin ardından Van Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Vali Zorluoğlu, burada yaptığı kısa konuşmasında, "Milletimiz; kendisine, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimize sonuna kadar sahip çıkıyor. Bizler de, devlet olarak şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize her türle desteği sağlamaya gayret gösteriyoruz. Onlar daha fazlasını hak ediyorlar. Tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Dernek Başkanı Uğur tarafından Vali Zorluoğlu ve Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral İlbaş'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün harp döneminde taktığı bere ve kep ile çeşitli hediyeler takdim edildi.