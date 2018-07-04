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04 Temmuz 2018 17:42

Van’da 198 tercih danışmanlığı merkezi oluşturuldu

Van’da 641 öğretmen ile 198 noktada oluşturulan tercih danışma merkezlerinde öğrenciler lise tercihlerini yapıyor.

Van’da 198 tercih danışmanlığı merkezi oluşturuldu

04 Temmuz 2018 17:42


Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi 2 Temmuz itibariyle başladı. 13 Temmuz’a kadar sürecek tercih dönemi için öğrenciler hem okullarda hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Van’ın değişik bölgelerinde oluşturulan tercih danışmanlığı merkezlerinde lise tercihlerini rehber öğretmenler nezdinde yapma imkanı buluyor.


Öğrenciler aldıkları puanlara göre doğru lise tercihlerini 13 Temmuz 2018 tarihine kadar yapacaklar. Van merkez ve ilçelerde öğrenciler için merkezi yerleştirme sistemi ve yerel yerleştirme sistemi tercih danışmanlığı merkezleri oluşturuldu. Velileri ile birlikte tercih danışmanlığı merkezlerine giden öğrenciler, puanlı ve puansız lise tercihlerini gerçekleştiriyor.


Tercih danışmanlığı merkezlerinin öğrenciler için önemli bir çalışma olduğundan söz eden veliler, öğrencilerin rehber öğretmenler eşliğinde doğru tercih yapma fırsatı bulduğunu dile getirdiler.


Lise tercih danışmanlığı merkezlerini dolaşan ve yapılan çalışmaların sağlıklı ve verimli yürütülmesini takip eden Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, öğrencilerin rehber öğretmenler nezdinde velileri ile birlikte tercihlerini yapmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Tercihler başlamadan önce tercih danışmanlığı komisyonlarını oluşturduk. İlimizde 641 öğretmenin 198 noktada hizmet verdiği danışma merkezlerinde, öğrencilere eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri profesyonel anlamda sunulmaya başlandı. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih edecekleri okul, alan ve programları seçmeleri için öğretmenevleri, halk eğitim merkezleri ve rehberlik araştırma müdürlüklerinde (RAM), park ve bahçelerin yanı sıra okullarımızda kurulan tercih danışma merkezlerimize veliler ve öğrencilerimiz rahatlıkla ulaşabilirler. Öğrencilerimiz ve velilerimiz tercih danışma merkezi noktalarını il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve RAM’ların web sitelerinde öğrenebilirler” dedi.




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