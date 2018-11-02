Van'da 2 bin 142 kişi organ bağışında bulundu

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kent genelinde 2 bin 142 kişinin organ bağışında bulunduğunu söyledi.

3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Hayatın içinde insanların ne zaman neye ihtiyacı olacağı bilinemez. Bundan dolayı diğer insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşmanın gerekliliğine halkın ilgisi ve dikkatini çekmek ve organ bağışını arttırmak son derece önemlidir. Türkiye geneli organ bağışı yapan kişi sayısı 383 bin 771'dir. Van il genelinde bağışçı sayısı ise 2 bin 142 olarak tespit edildi. Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin evde ya da yolda vefat eden bir kimse, bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organları alınamaz. Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında beyin ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli yapılabilir. Yani sıkça duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra cesetlerin organlarının alınması gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

Organ bağış oranının düşük seviyede olduğunu ve bu nedenle Organ Bağış Haftası münasebetiyle bir toplantı yapıldığını da dile getiren Sünnetçioğlu, “Toplantıda, il genelinde organ bağışı ve beyin ölümü bildirim sayılarını artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür ve Başkan Yardımcısı Dr. Metin Tan başkanlığında toplantı düzenlendi. Sağlık Müdürlüğü olarak her yıl Organ Bağış Haftası çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Okullarda ve bazı kurumlarda çeşitli seminerler verilerek öğrenciler bilgilendirmekte, organ bağış stantları ve broşürler dağıtılmakta, gönüllü olanlardan organ bağışı almaktayız” ifadelerini kullandı.