Van'da 2 bin 832 baş hayvan dağıtıldı

Van'da ‘Genç Çiftçi' projesi kapsamında hibe desteği hak kazanan 194 genç çiftçiye yurt içinden temin edilen 2 bin 832 baş hayvanın dağıtımı yapıldı.

Van'da toplam 251 genç çiftçinin proje başvurusu, Tarım ve orman Bakanlığınca onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda sunulan toplam 251 projenin; 118 adedini büyükbaş sığır, 12 adedini büyükbaş manda, 62 adedini küçükbaş koyun ve 2 adedini küçükbaş keçi oluşturuyor. Genç Çiftçi projesi kapsamında hayvancılık projelerinde hibe desteği hak kazanan 194 genç çiftçimize yurt içinden temin edilen toplam 2 bin 832 baş hayvanın dağıtımı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü İbrahim Görentaş; "Kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası olan bu destek ile amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Verilen bu destek, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına hayırlı olsun" dedi.