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Van'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 9 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 9 gram metamfetamin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo'nun da katıldığı aramada, şoför koltuğu altına zulalanmış 2 paket halinde toplam 2 kilo 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. E.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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