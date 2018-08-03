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03 Ağustos 2018 11:58

Van’da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Van’da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

03 Ağustos 2018 11:58


Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Edremit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kavurma-Memursen TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 minibüs kafa kafa çarpıştı. Kazada, Burhan Takva, Y.İ.Ö., E.A. ve C.E. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Burhan Takva yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.


Vatandaşlar, yolun çok dar olduğunu, haftada 2-3 kez maddi hasarlı kazaların meydana geldiğini ileri sürdüler. Yolun çok dar olduğunu da ifade eden vatandaşlar, "Yol dar ve virajlı. Birde yol kenarındaki sazlıklar yolu kapatınca sürücüler virajlarda birbirini zor görüyor. Durum böyle olunda kazaları kaçınılmaz oluyor. yetkililer bir an önce bu yolun çaresine bakmaları gerekir bu gün bir cenaze çıktı, yarın daha da çok olur" dediler.




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