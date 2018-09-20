Van'da 20 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Zeyna' ile birlikte yapılan detaylı aramada; spor çantası içerisine zulalanmış 39 paket halinde toplam 20 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak N.Ö. ve İ.A. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.