Van’da eğitim öğretim yılının son gününde Edremit ilçesindeki Ferit Melen İlkokulu ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlenirken, törene katılan Vali Murat Zorluoğlu da öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu. Okul bahçesinde Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atif Çiçekli ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve okul idarecileri tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, çocuklarını bekleyen velilerle bir süre sohbet ettikten sonra sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı ve çeşitli armağanlar verdi. Güzel bir tatil geçirmelerini dilediği öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde de bulunan Vali Zorluoğlu, karne dağıtımı sonrasında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek Van’ın eğitimdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karne dağıtımı sırasında çocukluğuna, karne aldığı döneme gittiğini söyleyen Vali Zorluoğlu, eğitimin önemine değinerek, “Valilik ve belediyeler olarak, bu sene elimizden geldiğince eğitime daha fazla kaynak ve zaman ayırmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl sadece büyükşehir belediyesi olarak 250 okulumuzu onardık. Sürekli eğitim merkezleri ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize ücretsiz üniversite hazırlık kursları açtık ve buraları 2 bin 500 gencimizin faydasına sunduk” dedi.

Eğitimde belli hedefler koyduklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, bu hedefler doğrultusunda yol haritalarının da hazır olduğunu anlatarak, “Birinci hedefimiz tam gün eğitim hedefi. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalıştılar. Hepimiz de tam gün eğitime geçmek için çok yoğun bir çalışma içine girdik. İhtiyaçlarımızın neler olduğunu tespit ettik. Ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? Bunların hepsini hazırladık. Yol haritamız belli. Milli eğitim bakanımız geldiğinde onunla da paylaştık. Bir ilave kaynak temin edildi ve edilmeye devam edecek. İnşallah 2 sene içinde Van genelinde tam gün eğitime geçmeye hedefliyoruz. Bu okulumuz da tam gün eğitime geçmesini istediğimiz okullarımızdan bir tanesi. Yine eğitimde akademik başarının artırılmasına yönelik hedefimiz var. Maalesef Van bu bakımından biraz geri kalmış bir şehir. Bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz. El birliğiyle sizlerin çabasıyla bizim de desteklerimizle akademik anlamda Türkiye sıralamamızı biraz daha yukarılara çekmek istiyoruz. İlkokul ve ortaokullarımızda okullaşma oranımız Türkiye ortalamasına çok yakın ama liselerde okullaşma oranımız maalesef düşük. Bunu da milli eğitim müdürlüklerimiz, kaymakam arkadaşlarımızla çok yoğun bir çalışma ile çözeceğiz. Devlet olarak elimizden geldiğince okullarımıza her türlü imkânı sağlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu, yaklaşmakta olan 24 Haziran seçimlerinde görev alacak öğretmenlere başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldı.