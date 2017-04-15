Van’da 2017 av yasağı bilgilendirme toplantısı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık binası toplantı salonunda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce İnci Kefali Av Yasağı Uygulamaları hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, alanda görev yapacak olan jandarma merkez tim komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları temsilcileri ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi temsilcileri katıldı. Toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’ in açılış konuşmasının ardından su ürünleri mühendisi Gizem Mutlu Yılmaz tarafından ‘İnci Kefali balığı av yasağı’ ile ilgili sunum yapıldı. Ayrıca toplantıda katılımcılara av yasağı ile ilgili 2016 yılında yapılan uygulamalar ve 2017 planlamaları hakkında da çeşitli bilgiler verildi. Toplantı verilen ikramların ardından sona erdi.