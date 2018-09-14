Van'da 2018-2019 değerlendirme toplantısı

Van'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Koç İlkokulu ve Orta Okulunda düzenlenen 2017-2018 yılı eğitim değerlendirme toplantısı, ilçe kaymakamları, güvenlik birim amirleri, milli eğitim yetkilileri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanların da katılımı ile başladı. Toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kentteki bazı okullarda polis ve jandarma ekiplerinin sabit görev yapacağını söyledi. İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye genelinde okul güvenliğiyle ilgili yeni bir yaklaşımın ortaya konulduğunu hatırlatan Vali Zorluoğlu, geçen yıl okul yönetimi, okul aile birliği, emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatı arasında farklı bir bağ oluşturulduğunu hatırlattı. Okullarda emniyet ve jandarmanın görev aldığını dile getiren Vali Zorluoğlu, okul çevresinde yer alan internet kafeler de denetimlerin yapıldığını ve çok sayıda cezanın kesildiğini söyledi. Vali Zorluoğlu, "Bu sene İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuyu biraz daha ileri götürüyorlar ve valiliklerden bir takım ilave tedbirler istenmektedir. Bizzat illerde valiler, ilçelerde de kaymakamlarımızın yakın gözetimi, denetimi ve koordinasyonunda, okullarımız risk gruplarına ayrılarak her okulu kendi riski çerçevesinde değerlendireceğiz ve buna göre de tedbirler alacağız" dedi..

Kentteki eğitimi yükseltmek için 3 hedeflerinin olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, "Hedeflerimizden bir tanesi okul sayısını artırmak suretiyle, ilimizde tam gün eğitime geçmek. Bununla alakalı olarak belediyelerin de vali ve kaymakamlıkların bünyesinde olmasından faydalanarak çok sayıda arsayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettik. İkinci önemli hedefimiz ise akademik başarıyı artırmak. Van bu manada hak ettiği yerde değil diye düşünüyoruz. 3'üncü hedefimiz ise okullaşma oranını artırmak. İlk ve ortaokullarında okullaşma oranında Türkiye ortalamasının çok gerisinde değiliz. Ancak anaokulu ve liselerde bizim Türkiye ortalamasını yakalamamız gerekiyor" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde açılan ‘Sürekli Eğitim Merkeziyle ilgili bilgiler de aktaran Vali Zorluoğlu, “Bu merkezde eğitim gören 200 öğrenci üniversitelere yerleşti. Eğitim çok dinamik bir alan, her an bunun üzerine koymamız gerekiyor. Eğitimde bunları yaptık, artık yeter deme imkanımız yok. Eğitim sürekli yenilik ve üzerine konulması gereken bir alandır. Genel bütçeden eğitime ayrılan payın son 10-15 yıl içerisinde yüksek oranda arttığını görüyoruz. Tabi ki bu yeterli değil. Avrupa'daki ülkelere göre çok genç bir ülkeyiz. Merkezi bütçe içerisindeki eğitim payının daha da artırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin konuşması ile devam eden toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların sunumu ile sona erdi.