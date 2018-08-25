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25 Ağustos 2018 12:00

Van’da 202 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ayrı adreste yaptıkları eş zamanlı operasyonda 202 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da 202 kaçak göçmen yakalandı

25 Ağustos 2018 12:00


İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 24 Ağustos 2018 günü İpekyolu ilçesinde 2 ayrı adrese yönelik yaptıkları eş zamanlı operasyonda; yasadışı yollardan yurda giriş yapa aralarında çocuk ve kadınlarında da bulunduğu 202 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




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