Van’da 213 sınav tercih merkezi kuruldu

2016-2017 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla 8 ve 12. sınıfı tamamlayan öğrencilerin girdikleri sınavlar sonrası tercih süreci başladı. Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme tercihleri 14-24 Temmuz, ÖSYS tercihleri ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin geleceğe güvenle bakabilmek adına doğru kararlar alabilmeleri ve doğru sonuçlara varabilmeleri için Van’da öğrenci ve velilerin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde tercih danışmanlığı merkezleri kuruldu.

Bu kapsamda Van’da 13 ilçede ilçe milli eğitim müdürlükleri, rehberlik araştırma merkezleri, öğretmenevleri, halk eğitim merkezleri, parklar, ortaokul ve liselerde rehber öğretmenler danışmanlık yapacaklar. Öğrenci ve veliler, tercih komisyon yerlerini mezun oldukları okullarından, rehberlik ve araştırma merkezlerinden veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden öğrenebilecekler.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, uzmanlardan yardım almanın önemine değinerek, “Öğrenci kendisini iyi tanıdığını düşündüğü büyüklerinden fikir almaya açık olmalıdır. Onu iyi tanıyan ve hayat tecrübesine sahip olan bu kişiler yol göstericidir. Ancak bu noktada çocuğun çevresindeki yetişkinler de kendi hayal ve istekleri doğrultusunda çocuğu yönlendirmekten kaçınmalıdırlar. Bu yaklaşım çocuğun eğitimi ile ilgili hayal kırıklığı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle tercihlerle ilgili fikir verirken çocuğun kişilik özellikleri, yetenekleri ve geleceğe dair hayalleri dikkate alınmalıdır. Tercih sürecinde anne baba ve çocuğun ortak bir tercih doğrultusunda birleşmesi için karşılıklı güven ve anlayış önemlidir. 13 ilçemizde 213 merkezde rehber öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin ve velilerimizin görüşmelerini tavsiye ediyorum” dedi.