Van'da 2225 rakımlı Kurubaş geçidinde kar yağışı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yılın ilk karı yağarken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Van merkezde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yarini kar yağışına bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşarken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yetkililer yola çıkan sürücülerden zincir ve çekme halatlarını mutlaka yanlarında bulunmalarını istedi.