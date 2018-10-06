İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaya olarak yürüyen şahsın üzerinde 23 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Nurbaba Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen ve durumundan şüphelenilen M.Ş. isimli şahsın elinde bulunan poşette arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 23 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olan M.Ş. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.