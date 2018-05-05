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05 Mayıs 2018 17:49

Van’da 2,4 ton inci kefali ele geçirildi

Van’da, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2,4 ton inci kefali ele geçirildi.

Van’da 2,4 ton inci kefali ele geçirildi

05 Mayıs 2018 17:49


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye Alparslan Jandarma Karakol ekipleri dün gece Karahan bölgesine düzenlediği operasyonda ağlara takılan 1,9 ton inci kefali balığına el koydu. Kaçak avcılık yapan şahıslar olay yerinde kaçtığından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılamadı.


Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Muradiye İlçe Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah ilçe merkezinde yaptığı denetimlerde 500 kilo balığa el konuldu.


Konu ile ilgili açıklama yapan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, son iki günde Erciş ve Muradiye ilçelerinde yapılan denetimlerde 3 ton inci kefali balığına el konulduğunu ve bu sıkı denetimlerin av yasağı dönemi boyunca devam edeceğini söyledi.




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