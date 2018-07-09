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09 Temmuz 2018 12:46

Van’da 250 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kaçak avlanmış 250 kilogram inci kefali balığı ele geçirdi.

Van’da 250 kilogram kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi

09 Temmuz 2018 12:46


Van’ın simgelerinden olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarına av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden buyana aralıksız devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanan şahıslara göz açtırmıyor. Gerek Van Gölü üzerinde gerekse yollarda denetim faaliyetlerine devam eden Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araç içerisinde kaçak olarak avlanmış 250 kilogram inci kefali balığı ele geçirdi. Kaçak olarak avlanma yapan şahsa 5 bin 970 TL idari para cezası uygulanırken, balıkları nakletmekte kullanılan araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.




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