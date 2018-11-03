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Van'da 26 bin 200 tablet kaçak ilaç ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 26 bin 200 tablet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada toplam 26 bin 200 tablet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Ü. ve T.A. isimli 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca V.Ü. Cumhuriyet Savcılığınca serbest, T.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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