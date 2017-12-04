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04 Aralık 2017 13:53

Van’da 265 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van merkez İpekyou ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 265 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van’da 265 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

04 Aralık 2017 13:53


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu ilçesi Hafıziye Mahallesi’nde bir ikamette arama yaptılar. Yapılan aramada 265 adet değişik modellerde kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Z.E. ve M.E. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.




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