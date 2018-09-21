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Van'da 267 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı çalışma sonucu yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 267 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı çalışma sonucu yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 267 kaçak göçmen yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran, Muradiye ve Erciş İlçelerinde devam eden faaliyetler neticesinde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 208 Afganistan ve 59 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 267 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili olarak 2 organizatör gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu kaçak göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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